Bordighera, Dankan cerca casa: qualcuno vuole adottarlo?

Bordighera. Il cane nella foto cerca una casa e tanto amore. Si chiama Dankan ed è un cucciolotto di 6 mesi.

E’ salito dalla Sicilia per trovare una famiglia che lo ami come merita. E’ un cucciolotto dolcissimo, coccolone e giocherellone. Si trova in stallo da una ragazza di buon cuore che vuole dargli una possibilità di trovare amore e coccole a Bordighera, in provincia di Imperia in Liguria, eventualmente si può spostare con staffetta. Dankan è una futura taglia media 18/20 kg da adulto. Si affida vaccinato, microchippato e sverminato.

Per tutte le informazioni contattare il numero +39 324 828 6964.