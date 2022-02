Bordighera Alta si accende per il Festival di Sanremo - Riviera24

Bordighera. In occasione del 72esimo Festival della Canzone Italiana, anche il centro storico di Bordighera si è illuminato. L’associazione Pria Presiuza che ha sede a Bordighera Alta ha infatti riacceso, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, le luci nel centro storico per omaggiare la settimana del festival in quanto il borgo è sempre stato ed è tutt’ora luogo di ritrovo dei vip e cantanti. Lo testimonia la recente visita dei Måneskin, che nei giorni scorsi hanno fatto capolino a Bordighera Alta per gustarsi un aperitivo.

Le luminarie resteranno accese fino a domenica sera.