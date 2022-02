Bordighera al tempo di Bicknell e Monet, nuova pubblicazione IISL

Bordighera. E’ disponibile da questa settimana presso il Centro Nino Lamboglia e il Museo Bicknell di

Bordighera la nuova pubblicazione edita dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri dedicata all’immagine fotografica di Bordighera ai tempi di Clarence Bicknell e Claude Monet, curata da Marco Cassini e Giorgio Caudano, attenti studiosi del territorio e della storia della fotografia.

Il volumetto presenta oltre 150 foto d’epoca, per lo più inedite, tratte dai fondi storici dell’Archivio Fotografico dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri conservati nel Museo Bicknell di Bordighera, con in appendice un piccolo e prezioso dizionarietto dei fotografi attivi in Riviera tra fine Ottocento e inizi Novecento. Dopo le pubblicazioni già dedicate alla storia fotografica di Apricale (2006) e della Val Nervia (2017), questo nuovo romanzo di figure racconta paesaggi, personaggi, mestieri, feste religiose e pagane di una Bordighera di ieri che sta alla base di quella di oggi.

Continua quindi infaticabile la settantennale attività dell’IISL per la salvaguardia e promozione dell’importante patrimonio storico-culturale-artistico del Museo Bicknell e del suo giardino, che ha visto in questi ultimi anni la pubblicazione di numerosi lavori dedicati, come il volumetto su l’“Erbario Bicknell”, edito nell’ambito del Progetto Interreg-Alcotra “Concert-Eaux” che ha permesso anche la digitalizzazione e la messa online su uno specifico portale Webgis degli oltre 13.000 fogli dell’erbario realizzato da Clarence Bicknell, o la stampa del volume “Clarence Bicknell. Uomo delle Meraviglie”, edito grazie ad uno specifico finanziamento del Ministero della Cultura, che raccoglie il materiale inedito interamente acquistato dall’Istituto tramite un contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per ordini e acquisti rivolgersi presso il Centro Nino Lamboglia il Museo Bicknell di Bordighera ai

seguenti contatti: tel. +39 0184.263601 / mail iisl.segreteria@gmail.com