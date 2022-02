Bollette, Di Muro: «Grazie alla Lega segnale concreto per abbattere costi»

Ventimiglia. «Il 27 dicembre scorso Matteo Salvini incontrava alcune realtà produttive in provincia di Brescia che lanciavano l’allarme rincari e dopo due mesi di battaglia, finalmente qualcosa si muove. Grazie alla Lega arriva un segnale concreto per abbattere il costo del caro bollette. Ora il governo dovrà fare altri passi in avanti. La Lega c’è ed è al governo per aiutare famiglie, artigiani, commercianti, imprese ed enti locali».

Così dice in una nota il deputato della Lega Flavio Di Muro.