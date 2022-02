Bivacco abusivo in una cantina abbandonata a Ventimiglia Alta, la segnalazione dei residenti

Ventimiglia. Alcuni residenti di Ventimiglia Alta segnalano che all’interno di una cantina abbandonata un individuo ha dato vita ad un bivacco abusivo dove accende il fuoco per riscaldarsi durante la notte.

«Il degrado comincia a vedersi anche a Ventimiglia Alta. I proprietari di cantine abbandonate non si occupano nemmeno del minimo decoro per la nostra città è così c’è chi se ne fa una tana per la notte, tutto questo avviene in piazza del Canto», dichiarano gli abitanti.

«Abbiamo cercato di avvisare i proprietari dei muri e la loro risposta è stata “Chi ha detto che siamo noi i proprietari?”, con tono infastidito», concludono i residenti.