Biancheri lancia l’Ama quater: «Continua per riportare il Festival al 100%»

Sanremo. «C’è tanta voglia di ripartire, mi auguro che nel 2023 Amadeus voglia continuare a condurre il Festival per riportarlo a quel 100% del coinvolgimento del 2020». E’ raggiante il sindaco Alberto Biancheri che questa mattina, in occasione della tradizionale conferenza stampa di bilancio sulla terza serata del Festival, è intervenuto per festeggiare i risultati d’audience che la kermesse sta facendo registrare giorno dopo giorno.

«Dati sorprendenti di cui non possiamo che essere soddisfatti, – ha commentato il primo cittadino -. Sono la prova del grande valore della squadra guidata da Amadeus. Ho la percezione che ci sia una gran voglia di ripartire, vedo tanta gioia dentro e fuori dall’Ariston. Questo è un Festival ricco di emozioni. Mi auguro che nel 2023 si possa fare quel Festival al 100% del coinvolgimento della città, come l’avevamo lasciato nel 2020, con la speranza che Amadeus voglia continuare. Grazie ad Amadeus per aver dimostrato di essere una “macchina da bouquet”: c’è un grandissimo lavoro dietro queste creazioni, realizzate da maestri, supportati dal nostro mercato dei fiori».

L’auspicio del sindaco Biancheri ha trovato poco dopo una sponda nelle dichiarazioni del direttore di Rai1 Stefano Coletta: «Stiamo pensando all’Ama quater ma ora concentriamoci sul presente».