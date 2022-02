Balneari, confronto tra associazioni liguri e assessore regionale Scajola: «Massimo impegno per tutelare migliaia di famiglie» - Riviera24

Genova. Si è svolto questa mattina in Regione l’incontro tra l’assessore regionale e coordinatore delle regioni al tavolo del Demanio, Marco Scajola e le associazioni liguri dei balneari alla luce del provvedimento adottato dal governo nel Cdm di martedì scorso che prevede l’avvio delle gare a partire dal 1 gennaio 2024 secondo quanto previsto dalla direttiva Bolkestein. L’assessore Scajola ha ritenuto necessario un confronto con le associazioni dei balneari per illustrare come si è arrivati alla presentazione del provvedimento su cui non sono state messe a conoscenza le regioni. Nel provvedimento del governo sono previste le evidenze pubbliche dal 31 dicembre 2023, giorno in cui scadranno le attuali concessioni demaniali marittime. Durante l’incontro le associazioni di categoria hanno ringraziato Regione Liguria per la vicinanza mostrata negli ultimi anni e in questo particolare momento verso le imprese e le famiglie del comparto balneare.

«Ho voluto incontrare le associazioni liguri di categoria dei balneari – spiega l’assessore Marco Scajola – per confrontarmi con loro e valutare una situazione che è certamente difficile e preoccupante. Dopo un’analisi condivisa degli ultimi avvenimenti accaduti ho ribadito come assessore ligure, in veste di coordinatore nazionale delle regioni il massimo impegno e il confronto costante con le categorie per attuare tutte le azioni possibili affinché i diritti e le peculiarità della tradizione balneare ligure e italiana non vadano perdute e il governo lavori per tutelare e garantire migliaia di famiglie che non possono permettersi di vedere il loro futuro messo così duramente in discussione».

L’assessore Scajola, in qualità di coordinatore del tavolo nazionale del Demanio, si incontrerà nei prossimi giorni anche con i rappresentanti nazionali del mondo balneare per condividere anche con loro quelle strategie che possano dare certezze ai lavoratori.