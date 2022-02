Autostrada, code e disagi sull’A10

Ventimiglia. Disagi alla viabilità in autostrada. Traffico bloccato, nel pomeriggio di oggi, sull’A10 all’entrata del casello di Ventimiglia a causa di lunghe code in entrambe le direzioni.

Rallentamenti in serata tra Bordighera e Ventimiglia, in direzione Francia, a causa di un incidente stradale. Dalle 18, invece, si è formata una coda di due km tra Albenga e Andora, in direzione Francia, a causa di un recupero mezzi.

Coda di un km anche tra Borghetto e Pietra Ligure in direzione Italia e di sei km tra Spotorno e Savona, in direzione Italia, per traffico intenso.