Imperia. Mobilitazione di soccorsi in via Dolcedo, a Imperia, per una persona rimasta incastrata nell’abitacolo di un’auto finita sotto strada poco prima delle 8. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando centrale insieme con il personale sanitario del 118.

In un primo tempo era stato allertato anche l’elisoccorso Grifo: la richiesta di intervento è poi stata annullata.