Asta di beneficenza della Sanremese: «La maglia di Omar Bohli è la più richiesta» - Riviera24

Sanremo. Prosegue l‘asta di beneficenza delle maglie speciali della Sanremese dedicate al Festival di Sanremo e griffate Laboratori Evento.

«Dopo quasi tre giorni la maglia più richiesta è quella di Omar Bohli che ha avuto ben 19 offerte e al momento è venduta per 221 euro! Seguono quella del capitano Bregliano con 151 euro (13 offerte) e quella di Gagliardi con 101 euro (4 offerte). Più indietro la maglia di Giacchino, al momento venduta a 93 euro (31 offerte), quella di Vita (91 euro e 11 offerte) e quella di Pippo Scalzi (81 euro e 2 offerte)» – fa sapere sui social la società biancoazzurra.

«C’è tempo fino a domenica 20 febbraio, per partecipare all’asta. Il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di ausili medici per le strutture sanitarie del nostro territorio. Fate la vostra offerta, le maglie speciali della Sanremese vi aspettano per una giusta causa» – sottolinea la Sanremese.