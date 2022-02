Sanremo. Giovedì 10 febbraio prende il via l’asta di beneficenza della Sanremese Calcio: in palio le maglie speciali dedicate al Festival di Sanremo.

«Siete pronti per aggiudicarvi le maglie speciali dedicate al Festival di Sanremo che i nostri ragazzi hanno indossato domenica contro il Pont Donnaz? L’asta di beneficenza inizierà giovedì 10 febbraio sulla piattaforma di compravendita on line EBAY e durerà dieci giorni: per ogni maglia si parte da 50 euro! Il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di ausili medici per le strutture sanitarie del nostro territorio. Scaldate i motori!» – annuncia la società biancoazzurra sui social.