Assemblea Territoriale Ast Cisl Imperia, Bosio: «Servono investimenti così la provincia può ripartire» - Riviera24

Imperia. Assemblea Territoriale Ast Cisl Imperia questa mattina alla presenza tra gli altri del segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri.

Durante la sua relazione il responsabile territoriale Ast Cisl Imperia Claudio Bosio ha analizzato la situazione che sta vivendo il territorio imperiese: «La ricetta deve essere quella di ripartire dagli investimenti: non solo per le infrastrutture ma per creare occupazione di qualità: c’è stata una leggera ripresa nella nostra provincia ma si tratta soprattutto di contratti atipico oppure a tempo determinato. Le parti sociali e le istituzioni devono lavorare per non lasciare indietro nessuno: dobbiamo mettere un argine per evitare l’ulteriore allargamento della fascia di povertà cui sono caduti, e teniamolo ben presente, molti nostri concittadini».