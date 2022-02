Assemblea dei sindaci, all’Ucraina il primo pensiero dell’incontro

Imperia. Assemblea dei sindaci questa mattina ad Imperia a cui oltre ai 66 primi citadini della provincia hanno presenziato anche due sindaci della provincia di Savona, ovvero Andora e Stellanello, coinvolti nella questione dei rifiuti.

«Esprimo parole di condanna verso l’invasione russa sull’Ucraina e una parola da parte di questa piccola provincia per una vicinanza particolare a quel popolo che dimostra di vere molta forza, capacità e forza di riuscire a comunicare anche in quelle situazioni estreme. Auspichiamo che la vicenda si chiuda al più presto, non a qualunque costo ma in rispetto della sovranità nazionale. Credo che anche una occasione come quella di oggi con la presenza tutti i nostri sindaci, possa essere un piccolo modesto segnale di vicinanza a quel popolo, che troveremo il modo di fargli comprendere. Ci sono diverse centinaia di cittadini ucraini in questa provincia e 5mila in tutta la Liguria» il presidente Claudio Scajola ha proposto un comunicato stampa ufficiale da parte di tutta la provincia per dimostrare la vicinanza al popolo ucraino.

Primo punto all’ordine del giorno il funzionamento della segreteria provinciale del comitato d’ambito regionale rifiuti, già prevista dal 2016. «Questa provincia si è distinta per una grande lentezza su questo tema: sono circa 20 anni che se ne discute e siamo ancora nella situazione di dover andare a portare i nostri rifiuti fuori provincia perché non siamo in grado di mettere in funzione il bio-digestore. Per quanto riguarda la divisione dei costi per la segereteria, il costo è di 200mila euro: 50% della provincia e 50% sui comuni» ha commentato il presidente Scajola. La discussione è stata approvata con l’unica eccezione del comune di Sanremo.

Discusso il parere del bilancio di previsione, che pareggia a circa 88 milioni. Per quanto riguarda le entrate, i dati storici consentono di mantenere costanti gli stanziamenti. Unico astenuto dalle votazioni è il comune di Sanremo. L’approvazione del bilancio avverà nel prossimo consiglio provinciale.