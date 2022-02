Ascolti record per la prima serata di #Sanremo2022, Amadeus: «É la vittoria della musica italiana» - Riviera24

Sanremo. «C’è una grandissima soddisfazione perché è stato raggiunto l’obiettivo, cioè portare nelle case dei telespettatori un linguaggio che parlasse a tutti. Credo che il merito di questo successo sia del grande lavoro fatto dal direttore artistico e dal suo staff innanzitutto sulla selezione musicale». É questo il commento di Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, in merito agli ascolti da record che la prima puntata del 72° Festival di Sanremo ha fatto registrare, con una media del 54,7% di share e 10.911 milioni di spettatori.

Per questa edizione, sul palco dell’Ariston si alternano nuovi talenti e artisti che hanno fatto la storia musicale italiana, messi insieme da Amadeus: «É la persona di cui il popolo si fida, è autentico e accanto a Fiorello riesce a tirare fuori questa quota di intrattenimento straordinaria. Un Amadeus quater? Perché no».

Il ritorno del pubblico in sala, dopo il vuoto dello scorso anno, è stato sicuramente uno degli elementi più importanti di questo primo appuntamento: «Ieri abbiamo capito cosa avevamo vissuto l’anno scorso quando il vuoto aveva raggelato chiunque partecipasse al Festival, dagli artisti a tutti noi dietro le quinte, dovevamo sempre lottare con questa assenza».

«Dire che sono felice è poco, sono veramente senza parole – ha affermato Amadeus – . Sono stati mesi di lavoro, scommesse, pensieri, intenzioni. Il pubblico a casa che segue il Festival è tornato a vivere l’evento come due anni fa e quello in sala è entrato guardandosi intorno con felicità. Sono contento per i cantanti, è stata la vittoria della musica italiana bella che c’è al Festival di Sanremo che non ha limiti ed età».

«Mi piace allargare alla città di Sanremo il Festival, anche per portare i giovani ad avvicinarsi, così come accaduto con la prima edizione di “tra palco e città” in piazza Colombo – ha proseguito il conduttore – . La nave era un sogno dall’anno scorso. Se il Festival si apre vuol dire che vive l’intera città. Per me l’Ariston è un luogo sacro della canzone italiana, ci sono molto affezionato».

Questa sera Fiorello non ci sarà come previsto, ma non è mancato un “siparietto” in sala stampa tra Amadeus e lo showman siciliano al telefono: «Sono molto contento di esserci stato, Ama mi conosce. Sono pigro, ansioso, stavolta è andata bene. L’anno scorso è stato un po’ pesantino, quindi quest’anno ci meritavamo quello che è successo ieri sera – ha dichiarato Fiorello – . Tutti pensano che io abbia esagerato quando ho detto mi hai stalkerizzato (riferito ad Amadeus). Nell’ultimo mese, tutti i giorni alle sei e un quarto, ricevevo telefonate di questo genere: “Ciuri buongiorno, lo sai ho fatto un incubo. I cantanti andavano malissimo, tutto non riusciva e tu non c’eri”. E io dall’altra parte: “Ma bavanculo!”. Finalmente stasera posso fare il telespettatore con plaid e tisana al tiglio».

Co-conduttrice questa sera sarà l’attrice Lorena Cesarini, attrice della serie tv Suburra che in conferenza stampa ha affermato: «Sono felice che ci siano tanti giovani, grazie alla ventata di aria fresca portata da Amadeus, spero di rimanere nel cuore di tutti».