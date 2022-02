“Armonie. Una stagione per tutti”, parte il progetto della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo - Riviera24

Sanremo. Sabato 19 febbraio partirà il progetto “Armonie. Una stagione per tutti”, pensato per essere di supporto alle associazioni e agli enti impegnati nel sociale e per il territorio, che si snoderà lungo tutta la stagione 2022.

Nei mesi scorsi, nel lavoro di ascolto di tutte le “voci” che abitano, raccontano e vivono Sanremo, la Fondazione Orchestra Sinfonica si è imbattuta anche nei problemi – molto pratici – della città, in quelli dei cittadini e delle diverse realtà culturali che portano avanti le loro attività con impegno e dedizione in un territorio e periodo storico complessi. Da qui l’idea di provare a creare “armonia”, un termine che deriva dal latino harmonĭa, “comporre, accordare”, e che si può definire come una consonanza di voci o una combinazione di suoni che produce un’impressione piacevole sia all’udito sia all’animo.

Spiega il vice presidente Chicca Dedali: «Stiamo invitando realtà impegnate nel sociale e nella promozione del territorio a scegliere uno dei concerti in programma, “adottandolo” e impegnandosi a promuoverlo vendendo i biglietti ai propri soci e simpatizzanti. Il 50% dell’incasso di quella serata verrà destinato al progetto indicato dell’associazione. Ogni concerto sarà così da una parte per noi l’occasione di conoscere nuovo pubblico, per tante persone l’occasione di scoprire la musica della Sinfonica e per tutti un’occasione per raccogliere fondi e conoscere il lavoro e tanti progetti concreti promossi dalle associazioni. La Fondazione Sinfonica si impegnerà ad essere anche “vetrina” per questi offrendo visibilità ai progetti sia nelle comunicazioni – stampa e digital – di promozione della data, sia in teatro, dando spazio ad inizio concerto ai rappresentanti dell’associazione/ente per una breve presentazione».

Tutti i concerti “adottati” saranno contrassegnati nella varie comunicazione on e off line con il logo “Armonie” e con il logo della realtà per la quale vengono raccolti i fondi. A progetto appena avviato sono stati chiusi in questi giorni già i primi accordi.

«Per il concerto del 19 febbraio abbiamo siglato un accordo per la raccolta fondi a favore dell’Azione Cattolica Italiana – Parrocchia di San Siro in Sanremo. Il 17 marzo sarà la volta del Rotary Club-Sanremo che quest’anno festeggia un importante ricorrenza. Il concerto del 26 marzo sarà invece associato a Le Giornate FAI di Primavera, in accordo con la Delegazione FAI Imperia, che in questo mese aprirà Casa e Collezione Laura a Villa San Luca a Ospedaletti; un nuovo Bene FAI in Liguria che racchiude l’originale e personalissima raccolta d’arte applicata di Luigi Anton e Nera Laura» – fa sapere.

Simona Marenco, presidente Parrocchiale dell’Azione Cattolica Italiana – Parrocchia di San Siro in Sanremo, illustra l’attività alla quale saranno destinati i fondi raccolti grazie al concerto di sabato: «Gli anni della pandemia hanno impedito la realizzazione di quelli che sono i momenti più intensi e coinvolgenti per il nostro cammino ovvero i campiscuola estivi, in particolare per i bambini e le famiglie. Il camposcuola è una settimana in cui crescere in umanità e nella Fede, con una forte ricaduta sulla nostra società. Per alcuni i costi sono proibitivi e così ogni anno cerchiamo finanziamenti che ci permettano di non escludere le famiglie in difficoltà».

Per acquistare il proprio biglietto per sabato 19 febbraio e contribuire al finanziamento dei campi scuola estivi, basta andare sul sito www.sinfonicasanremo.it o rivolgersi direttamente alla Parrocchia di San Siro, al segretario di AC Katia Nuvolone 340.07.77.940.