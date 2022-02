Arma di Taggia, Premio “Ossi di seppia”: a Villa Boselli la premiazione

Taggia. Si è svolta ieri, presso Villa Boselli ad Arma di Taggia, la premiazione della 28esima edizione del Premio “Ossi di seppia”. Presente alla cerimonia anche la consigliera regionale Chiara Cerri.

I partecipanti sono stati 1641. I testi sono stati esaminati da Claudio Damiani, Marino Magliani, Alessia Bronico, Alessandra Corbetta, e coordinati dal segretario Lamberto Garzia. Ecco i risultati finali del Premio “Ossi di seppia”:

1. Leonardo Bachini (Livorno)

2. Alessandra Roggi (Arezzo)

3. Lucilla Trapazzo (Zurigo)

4. Claudio Dal Pozzo (Verona)

Leonardo Bachini è nato a Livorno nel 1997 e ha 25 anni. Dopo aver conseguito il diploma presso l’ITIS Galileo Galilei di Livorno nel 2017, si è iscritto al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica presso la facoltà di Lettere Moderne di Pisa nell’anno 2017/2018.

Alessandra Roggi di Arezzo ha 37 anni. Docente di italiano. Laureata in lettere e filosofia presso l’università di Siena, con un dottorato in Studi politici presso l’università di Roma La Sapienza. Ha preso parte ad alcune pubblicazioni di carattere storico-filosofico universitario, vincendole.

Lucilla Trapazzo di Zurigo è poeta, traduttrice, artista e performer. Redattrice poesia MockUp Magazine, Italia e Innsaei Literary Journal, India, co-redattrice di diverse antologie internazionali. Giurata in concorsi di poesia internazionali, moderatrice e co-organizzatrice di festival internazionali e mostre, ospite di Festival internazionali (tra cui Struga Poetry Evenings 2021). Le sue poesie sono tradotte in 15 lingue, pubblicate su riviste letterarie.

Claudio Dal Pozzo nasce a Verona nel 1967. Di stampo umanistico, dopo gli studi classici del liceo, si laurea in giurisprudenza e management pubblico. Lavora dal 1991 presso l’Università di Verona, dove attualmente coordina i servizi dipartimentali di Scienze Giuridiche. Fin dalla sua prima adolescenza si appassiona all’arte, soprattutto a quella della parola.

Sezione B

1. Ugo Mauthe (Palermo)

2. Stefania Onidi (Cagliari)

3. Lina Salvi (Napoli)

4. Angelo Mocchetti (Milano)

Ugo Mauthe, nasce a Palermo nel 1953, vive a Torino. Docente universitario di comunicazione, pubblicitario con una lunga storia professionale come copywriter e direttore creativo.

Stefania Onidi, nasce nel 1973 in Sardegna. Laureata in lingue e letterature straniere all’Università di Cagliari con una tesi sulla poesia spagnola contemporanea, attualmente vive e lavora in Umbria come insegnante. Si occupa parallelamente di poesia e pittura.

Lina Salvi, nasce a Torre Annunziata nel 1960, vive in provincia di Lecco. In poesia ha pubblicato, oltre che su varie riviste letterarie, rassegne antologiche e siti web, vari libri.

Angelo Mocchetti, nasce a Milano e svolge attività di insegnante.