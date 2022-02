Argentina Open, l'armese Fognini cede a Delbonis - Riviera24

Taggia. Fabio Fognini perde contro Federico Delbonis ai quarti di finale del singolare maschile dell’Argentina Open.

Il tennista di Arma di Taggia, dopo aver sconfitto Pedro Martínez, ieri non è riuscito a battere l’avversario argentino contro il quale alla fine ha ceduto in due set per 4-6 4-6.

L’avventura dell’armese al torneo di tennis maschile che si svolge a Buenos Aires, in Argentina, continua però nel doppio maschile, dove, insieme a Horacio Zeballos, in semifinale dovrà affrontare la coppia formata da Ariel Behar e Gonzalo Escobar.