Amichevole di lusso per i 2013 della Sanremese - Riviera24

Sanremo. Amichevole di lusso per la leva 2013 della Sanremese che domenica 20 febbraio affronterà la Juventus.

La squadra guidata da Daniele Lucia sarà impegnata a Riva di Chieri (To) in una giornata dedicata alla categoria Primi Calci che vedrà anche la presenza di altre importanti squadre del Nord Ovest.

Un evento sicuramente da ricordare per i piccoli biancazzurri ed un ritorno al passato per l’allenatore della Sanremese che in passato è stato istruttore della Scuola Calcio bianconera.