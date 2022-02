Ambientato a Sanremo "La sindrome di Proust" di Alessandro Venuto - Riviera24

Sanremo. Dal 12 febbraio esce in libreria La sindrome di Proust di Alessandro Venuto, la nuova indagine del commissario Armato. Una ricerca, ancora una volta in terra ligure, attende il commissario Aurelio Armato.

La sindrome di Proust di Alessandro Venuto è sia romanzo autonomo, sia ideale prosecuzione di Triora, l’opera con cui l’autore ha vinto il sesto concorso nazionale bandito dalla casa editrice bolognese. La ricerca del commissario Armato va oltre l’indagine attorno alla morte di un prete: è viaggio nel passato di luoghi come Genova e Taggia, custode di un antico segreto conteso da forze potenti. Richiamato con urgenza da una vacanza, il commissario Aurelio Armato deve recarsi a Sanremo per assistere all’autopsia di un prete morto in circostanze misteriose. Inizia, allora, un caleidoscopio di esperienze lunghe una notte: fatti, miti e leggende si fondono nella nuova indagine del commissario Armato che si troverà, suo malgrado, alla ricerca del simbolo stesso della cristianità: il Graal.

«Dalla crociata del genovese Guglielmo Embriaco detto Testa di Maglio fino al crollo del ponte Morandi – anticipa l’autore Venuto –, il romanzo segue il file rouge del ricordo e del racconto di ciò che va detto senza mezzi termini, nella ricerca estenuante di una verità che, come il gabbiano di un altro grande ligure, Montale, sembra sempre più in là». Sullo sfondo, si aggira il fantasma della recherche di Marcel Proust e di un tempo sfuggente come il pezzo mancante di un puzzle mai del tutto perduto. ‘Meglio un ricordo sulla pelle che un rimpianto in fondo al cuore’, è la

sintesi del pensiero del commissario Aurelio Armato che, mentre si muove tra i segreti di Taggia, procede nella sua personale ricerca, nei ricordi e nelle responsabilità di una vita passata.

Alessandro Venuto (Chiavari, 11/08/1983), scrittore e conduttore radiofonico, vive a Milano dove lavora come educatore. Nel 2021 ha vinto il VI concorso nazionale Booktribu con il romanzo Triora, prima indagine del commissario Armato. Dal 2021 conduce il programma radiofonico per scrittori Alhambra su www.bmradio.it.