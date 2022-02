Amadeus saluta il suo amico don Fabrizio Gatta prima di lasciare Sanremo

Sanremo. Si sono spenti i riflettori sul 72esimo Festival di Sanremo e i protagonisti di questa edizione si preparano a lasciare la Città dei Fiori per fare ritorno a casa.

Tra questi anche il conduttore è direttore artistico Amadeus che prima di ripartire per Milano ha partecipato all’adorazione eucaristica alla chiesa della Marina in piazza Bresca e ha chiesto una benedizione per la sua famiglia, salutando poi l’amico don Fabrizio Gatta.

«Gli amici veri, quelli che ascoltano il cuore, quelli con gli occhi lucidi. Ama mi aveva promesso che prima di lasciare Sanremo avrebbe voluto ringraziare il Signore con la famiglia. Eccoci nell’ultimo abbraccio alla chiesa della Marina in piazza Bresca prima di tornare a casa», ha dichiarato don Gatta.