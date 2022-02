Al via l’asta benefica per le maglie della Sanremese Calcio dedicate al Festival

Sanremo. Alle 19 di giovedì 10 febbraio è scattata l’asta per le speciali maglie dedicate al Festival di Sanremo che i calciatori della Sanremese hanno indossato durante la partita contro il Pont Donnaz. Il ricavato verrà devoluto in beneficienza per l’acquisto di ausili medici per le strutture sanitarie del nostro territorio.

Ecco la lista dei giocatori le cui maglie saranno in vendita fino a domenica 20 febbraio sul sito www.ebay.it. Cliccando su ogni giocatore verrete reindirizzati all’asta relativa:

Anastasia

Bastita

Bohli

Bregliano

Buccino

Cinque

Conti

Corbella

Dacosta

Ferro

Gagliardi

Giacchino

Larotonda

Maglione

Malaguti

Mikhaylovskiy

Nossa

Nouri

Pantano

Pellicanò

Piazzolla

Piu

Scalzi

Urgnani

Valagussa

Vita