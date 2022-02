Aiuto concreto per le famiglie di Bordighera: contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione - Riviera24

Bordighera. Un aiuto concreto per le famiglie di Bordighera: è online da oggi, sul sito istituzionale del Comune (https://retecivica.bordighera.it/rete_civica/fondo_sociale_affitti_2021), il bando per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione.

«Nel corso del biennio segnato dalla pandemia abbiamo visto cambiare le aree di criticità: dall’esigenza di beni di primaria necessità, particolarmente forte nei primi mesi del 2020, si è passati alla richiesta di un aiuto per locazioni ed utenze. Per questo abbiamo deciso di integrare le risorse del Fondo sociale affitti già assegnate dalla Regione al Comune (43.949,12 euro) con ulteriori 42.562 euro dal Fondo di solidarietà alimentare. L’impegno totale con cui affiancheremo chi si trova in difficoltà con il pagamento dell’affitto è dunque di 86.511,12 euro – commenta l’assessore Stefano Gnutti – Grazie all’Ufficio Servizi Sociali per l’attenzione con cui assiste le persone più fragili».

Possono presentare domanda coloro che sono titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa di un alloggio sito nel Comune di Bordighera: il contratto deve essere regolarmente registrato, non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado ed intestato esclusivamente al richiedente oppure ad un componente del nucleo familiare con lui residente.

Tra i requisiti necessari per poter beneficiare del contributo, si ricorda che:

– l’importo contrattuale del canone non deve essere superiore a 8.400,00 euro annui (pari ad un affitto mensile di 700 euro)

– il valore dell’ISEE del nucleo famigliare non deve essere superiore a 16.700,00 euro, ovvero non superiore a 35.000 euro insieme a una perdita del proprio reddito irpef rispetto all’anno precedente superiore al 25%, in ragione dell’emergenza covid-19.

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all’unità superiore; il contributo teorico minimo ammissibile è dunque pari a 300,00 euro, quello massimo è pari a 2.400,00 euro.

I termini di apertura del bando decorrono dal 21 febbraio alle 12.30 del 6 aprile 2022. Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo prestampato, scaricabile dal sito del Comune di Bordighera oppure da ritirarsi presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bordighera (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30). La riconsegna potrà avvenire:

– per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo bordighera@legalmail.it

– per posta elettronica all’indirizzo protocollo@bordighera.it per tutto il periodo di apertura del bando

– presso l’Ufficio Protocollo, negli orari suindicati.