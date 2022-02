Addio all’attrice Monica Vitti

Sanremo. Addio a Monica Vitti. Il triste annuncio è stato dato in apertura della conferenza stampa di bilancio della prima serata del Festival 2022. L’attrice romana, novant’anni, diva degli anni novanta, era caratterizzata dalla sua inconfondibile voce roca. Aveva alle spalle quarant’anni di carriera cinematografica al fianco dei principali registi e attori italiani.

La sua caratteristica voce roca e l’innata verve l’hanno accompagnata per quasi quarant’anni di carriera cinematografica, dalle sue interpretazioni drammatiche nella “tetralogia dell’incomunicabilità” di Michelangelo Antonioni (L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso) che le diedero fama internazionale, a quelle in ruoli brillanti (da La ragazza con la pistola a Io so che tu sai che io so) che la fecero considerare l’unica “mattatrice” della commedia all’italiana, tenendo ottimamente testa ai colleghi uomini Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni. (Fonte Wiki)