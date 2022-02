A Sanremo raccolta firme contro l’aumento di gas, acqua e luce

Sanremo. Il Circolo di Rifondazione Comunista di Sanremo Taggia “Valeria Faraldi” oggi, il 12 febbraio, ha organizzato una raccolta firme in Piazza Colombo contro l’aumento del costo di gas, acqua e luce.

«Questa manifestazione è stata condotta a livello nazionale. I rincari non saranno solo, come i media e Confindustria sostengono, a carico di aziende ma soprattutto sarà un peso sulle spalle del popolo e di coloro che già cercano una forma di sopravvivenza in questo Paese» – dice il segretario del Circolo Valeria Faraldi Carlo Olivari.