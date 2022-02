A Sanremo l’ultimo atto del Campionato Invernale West Liguria

Sanremo. Un altro fine settimana allo Yacht Club Sanremo, il terzo consecutivo, dopo i tre giorni di Dragoni ed i quattro della Carnival Race, a Marina degli Aregai: questo week end si è svolta la finale del Campionato West Liguria. Neanche una prova persa in 9 giorni di regata , a conferma che le condizioni meteo della nostra zona sono fantastiche in questo periodo dell’anno. Con due prove combattute, disputate sabato e domenica scorsi, il “Festival della Vela”, quarta tappa del West Liguria, ha segnato la conclusione del Campionato Invernale di vela, organizzato dallo Yacht Club Sanremo e giunto alla sua trentottesima edizione. Due giornate di vento teso: sabato una forte tramontana un po’ ballerina e domenica un bel levante sui diciotto nodi , hanno caratterizzato questo finale dell’ormai tradizionale Campionato Invernale.

Nelle classi ORC ed IRC tre le barche destinate a giocarsi il titolo fino all’ultimo: Miss K Checkmate, di Marco Babando ,il Pingone di Mare IIII, di Federico Stoppani e Resolute Salmon, di Gina Zaoli, timonata dal Presidente dello Yacht Club Sanremo Beppe Zaoli. Ad affermarsi nella classe ORC è Il Pingone di Mare III, inseguita da Miss K Checkmate e da Resolute Salmon. Sempre nella classe IRC affermazione del Pingone di Mare III, secondo posto per Miss K Checkmate. Nella classe Racing Club vince Obi Wan, di Elisa Minio. Secondo posto per Liberamente, di Mario Beraldi, e terzo posto per Ophelie, di Lorenzo Novaro. L’appuntamento, per il Campionato Invernale, è ora per il prossimo autunno, quando con il Trophée Grimaldi partirà la trentanovesima edizione del West Liguria.