A Sanremo il campione europeo di bici-trial Diego Crescenzi per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale - Riviera24

Sanremo. Non solo cantanti, vip e personaggi bizzarri calcano le strade della Citta dei Fiori durante la settimana del Festival della Canzone Italia.

Oggi infatti in centro c’era il tre volte campione europeo di trial in bicicletta, Diego Crescenzi. Appena 17enne, proveniente da Rieti, il ragazzo è nelle lande matuziane per una campagna nazionale per sensibilizzare i giovani, insieme alla Polizia di Stato, sul tema della sicurezza stradale.

Il nome dell’iniziativa è “onderod” e l’ashtag #bastavittimedellastrada. Diego è a Sanremo per il quarto anno consecutivo e come sicuramente avrà fatto tante altre volte, non solo a Sanremo, dopo l’intervista si è esibito a favore delle telecamere.