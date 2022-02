A Sanremo arriva la “Nave Aringhieri” della Guardia Costiera

Sanremo. È arrivata nel porto vecchio di Sanremo nella giornata domenica la nuova nave della Guardia Costiera “Roberto Aringhieri (CP421)”, cofinanziata con fondi europei nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 e seconda motovedetta di una nuova classe di unità navali chiamata “Angeli del Mare”, dedicata a chi ha perso la vita in servizio con generosità e sacrificio.

Nave Aringhieri, progettata per la ricerca e il salvataggio in mare, anche con condizioni mateomarine particolarmente avverse, è un’eccellenza della cantieristica italiana, nonché una delle navi del comparto SAR (Search and Rescue) più grandi al mondo e la più lunga imbarcazione “autoraddrizzante” e inaffondabile mai costruita in Italia.

Rimarrà nel porto vecchio della Città dei Fiori fino a domenica ed sarà aperta al pubblico a partire dal pomeriggio di venerdì 4 febbraio, previa esibizione di Green Pass rafforzato e nel rispetto delle vigenti norme anti-covid, con orari 10.30/12.30 e 15.30/17.30.