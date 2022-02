Bordighera. La Liguria torna a sorridere grazie al 10eLotto. Il 22 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Bordighera, in provincia di Imperia, ha centrato un 6 Doppio Oro dal valore di 60mila euro con una giocata in modalità frequente.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 25,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 547,7 milioni dall’inizio dell’anno.