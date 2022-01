Videosorveglianza a Sanremo, in arrivo tre nuove postazioni di ripresa

Sanremo. Il sistema di videosorveglianza cittadino va verso un ampliamento delle dotazioni. La giunta comunale ha infatti recentemente approvato l’istallazione di tre nuovi punti di ripresa.

Queste opere fanno parte di una più ampia gamma di lavori, finanziati in gran parte dal ministero degli Interni, per una spesa complessiva che sfiora il mezzo milione di euro. In particolare, le nuove apparecchiature (7 telecamere) verranno posizionate in via Galilei all’incrocio con via Dante, nella frazione di Verezzo in piazza della Chiesa e nel Parco Alfano.

La spesa per le casse municipali si aggira intorno ai 25.000 euro. Per l’istallazione ora si dovrà solo attendere il via libera definitivo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.