"Viaggio in Italia" in scena a Vallecrosia il 5 e il 6 gennaio - Riviera24

Vallecrosia. Il 5 e il 6 gennaio per festeggiare l’Epifania una nuova rappresentazione per il circolo Reading & Drama-Ventimiglia e per la regista e ideatrice Lilia De Apollonia, nella sala polivalente comunale. Si tratta di uno dei rari eventi dal vivo che il circolo culturale e il Comune hanno fortemente voluto. Il 5 alle 21, il 6 alle 17.15, affinché più pubblico assista in sicurezza all’evento, il titolo è Viaggio in Italia.

La musica è curata dal cantautore e musicista Christian Gullone. Saranno in scena oltre a Lilia, Ilaria Anfossi, Giancarlo Orengo e Marisa Raimondo primi attori Chiara Pagani, Marco Corradi, Jurghen Terlutter, Enza Manna. L’artista bordigotto Fabio Berro ha creato una grande opera per la scena.

Lilia de Apollonia ed i suoi amici attori invitano il pubblico a prendere un’ora di svago in giornate dove poco sul versante teatro ed e concerti dal vivo è offerto in provincia; a tratti commedia, con liricità, ironia, sentimento, con canzoni ed arie. Nel Viaggio in Italia saranno varie le regioni a fare gli onori di casa e a mostrare lati sconosciuti anche di personaggi famosi, melodie invitanti, uno svago intelligente e per tutti. Da molti anni gli attori e la regista Lilia portano nelle varie località del ponente spettacoli solo ad entrata libera. Fra di loro due giovanissime, che significa che cultura e teatro nonostante tutto non smettono di attrarre varie generazioni. Entrata libera, con greenpass e mascherina FFP2. Il salone è in via Colombo.