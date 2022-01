Ventimiglia, ultimo fine settimana delle feste al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Ventimiglia. Ultimo week-end delle feste di fine anno per il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, che apre i sui percorsi espositivi sabato e domenica prossimi, 8 e 9 gennaio, rispettivamente dalle 9 alle 12.30, dalle 15 alle 17 e dalle 10 alle 13.

Per la visita al Museo dal 10 gennaio è richiesto il green pass rafforzato, oltre il rispetto delle tradizionali norme base anticovid (mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani).

Per informazioni e prenotazioni: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in via Verdi 41, 18039 Ventimiglia, tel. 0184.351181, museoventimiglia@gmail.com o www.marventimiglia.it.