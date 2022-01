Ventimiglia, tendopoli in stazione: portate tende termiche per migranti

Ventimiglia. Tende termiche sono state posizionate la scorsa notte in piazza Cesare Battisti, sulle scale della stazione ferroviaria, come riparo per i tanti migranti che raggiungono Ventimiglia con la speranza di oltrepassare il confine italo-francese.

Una sistemazione, quella adottata, che certamente non piace ai residenti, che vedono la piazza della stazione trasformata in una tendopoli di fortuna.

In attesa che venga creato un campo di accoglienza, che possa offrire un riparo ai migranti, questi ultimi sono costretti a trascorrere le notti all’addiaccio.