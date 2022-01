Ventimiglia, rissa in pieno centro. Di Muro: «Servono pullman per trasferire altrove gli stranieri»

Ventimiglia. Rissa in pieno centro nella città di confine. Nel parcheggio di piazza Libertà, sottostante il palazzo che ospita gli uffici comunali, alcuni stranieri si sono affrontati per motivi ancora da chiarire. Il tutto è stato ripreso con un telefonino e il filmato ora è virale sui social.

«Scene di ordinaria follia a Ventimiglia – commenta l’onorevole ventimigliese Flavio Di Muro (Lega) -. In pieno centro città, di giorno, non vedo donne né bambini. Eppure continuo a leggere che per qualcuno la soluzione per questo degrado è un nuovo centro di accoglienza. No, qui servono i pullman per trasferirli altrove, e il blocco degli sbarchi. E in fretta».