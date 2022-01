Ventimiglia, occupano abusivamente un immobile: espulsi tre stranieri - Riviera24

Ventimiglia. La Polizia di Stato espelle tre stranieri responsabili dei reati di danneggiamento, occupazione abusiva di immobili e soggiorno illegale sul territorio nazionale

La Polizia di Stato di Ventimiglia, nell’ambito dell’implementazione dei servizi di controllo del territorio disposta il giorno 19 gennaio dal questore della provincia di Imperia Giuseppe Felice Peritore, realizzati con il concorso di personale di rinforzo all’uopo aggregato presso il locale commissariato di Polizia di Stato, ha recentemente conseguito importanti risultati nella repressione e nella prevenzione di reati.

In particolare, all’esito di un apposito servizio di controllo del territorio originato dalle segnalazioni pervenute al locale commissariato, è stato individuato nella frazione di Latte un immobile diruto e abbandonato, abusivamente occupato da tre soggetti magrebini senza fissa dimora sul territorio nazionale, alla ricerca di un riparo per la notte. Sono stati deferiti in stato di libertà per i reati di danneggiamento, occupazione abusiva di immobili e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Nei loro confronti è stato altresì adottato un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, immediatamente esecutivo.

I provvedimenti si inseriscono nell’ambito dei servizi straordinari per il contrasto all’immigrazione clandestina e di controllo del territorio, recentemente rimodulati dalla Questura alla luce delle esigenze del territorio, con il rinforzo del Reparto Prevenzione e Crimine. Complessivamente, nell’ambito del servizio 389 sono state le persone identificate, 98 i veicoli controllati, 24 i posti di controllo e di blocco effettuati, 16 le contravvenzioni al Codice della Strada irrogate ed un veicolo è stato sequestrato.