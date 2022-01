Ventimiglia, interviene per fermare un presunto ladro di auto: ferito agente della polizia locale

Ventimiglia. Un agente della polizia locale di Ventimiglia è rimasto ferito la scorsa notte intorno all’una nel tentativo di fermare un uomo, sembrerebbe straniero, che stava tentando di rubare, o vandalizzare, alcune auto parcheggiate in piazza della stazione.

La pattuglia, in servizio notturno, è stata avvisata da alcuni cittadini della presenza del sospetto. Gli agenti si sono così recati sul posto e, dopo aver individuato l’uomo, si sono avvicinati chiedendo i documenti. Per tutta risposta, l’uomo è scappato ma è stato inseguito e raggiunto da un poliziotto: nell’afferrarlo, il vigile è caduto a terra, procurandosi la lussazione di una spalla. Trasportato in ospedale, l’agente è stato dimesso stamane con una prognosi di quindici giorni.

Lo straniero, invece, si è dileguato.

Sul caso è intervenuto il consigliere comunale Gabriele Sismondini (Ventimiglia Riparte): «Mi duole intervenire ancora su questo spinoso argomento. Ieri sera un agente della polizia locale del nostro comando, durante un intervento con un malvivente, ha subìto una lussazione a una spalla con una prognosi di 15 giorni. Innanzitutto vorrei esprimere la mia totale solidarietà al nostro agente, ligio al dovere. In seconda battuta vorrei sottolineare la problematica venutasi a creare dal 1 gennaio. In stazione, è stato sospeso il servizio della pattuglia fissa delle forze dell’ordine dalle ore 20.00 all’una di notte, forse l’orario più necessario. Non conosco i motivi di questa decisione, che non compete di certo l’amministrazione comunale, ma penso che la sicurezza notturna di una città come Ventimiglia non possa essere gestita da due agenti della polizia locale accompagnati da due” vigilantes” senza alcun potere».

«Oltre il costo sostenuto dal nostro comune per pagare una ditta di vigilanza privata che in ogni caso non potrebbe intervenire dal momento che non sono forze dell’ordine, continuo a chiedermi il motivo di questo servizio – aggiunge -. E’ vero che ieri sera hanno fatto scappare un delinquente, ma continuo a ripetere che questo è un compito di ordine pubblico che compete principalmente ad altre forze dell’ordine specializzate in questo campo. Gli episodi di violenza che si manifestano la sera e la notte, non hanno nulla a che fare con il far rispettare le regole sul decoro urbano (si vedano ultime ordinanze emanate, in particolare contro la consumazione di bevande alcoliche da asporto dopo le 22.00). A dare conferma alle mie parole sono i fatti: è già il secondo episodio in due mesi nel quale un nostro agente è finito in ospedale a seguito di un intervento. Spero che l’amministrazione si prenda carico di questo problema e agisca immediatamente con il tavolo di Sicurezza e con le forze dell’ordine dipendenti del ministero dell’Interno, al fine di scongiurare altri spiacevoli episodi».