Ventimiglia, incidente scooter auto in corso Genova: ferita una bimba - Riviera24

Ventimiglia. Una bambina di sei anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto in corso Genova a Ventimiglia. La piccola viaggiava su uno scooter insieme alla mamma. L’auto avrebbe centrato il mezzo mentre svoltava e la bambina è stata sbalzata per diversi metri.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 insieme a un’ambulanza della Corce Verde Intemelia. Una volta stabilizzata, la bimba è stata portata nella piazzola dell’elisoccorso dell’ospedale di Bordighera per essere trasbordata al Gaslini di Genova.

A rilevare l’incidente e smaltire il traffico, gli agenti della polizia locale della città di confine.

Stando alle prime informazioni, la bambina avrebbe riportato la frattura di un femore.