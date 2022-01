Ventimiglia, incendio doloso nell’ex convento delle suore Canonichesse: arrestato un uomo

Ventimiglia. Un uomo, K.I., nordafricano con precedenti, è stato arrestato ieri sera dalla polizia di Ventimiglia con l’accusa di incendio doloso all’interno dell’ex convento delle suore Canonichesse nel centro storico della città di confine. Al momento non si conosce il movente del gesto.

Gli agenti sono intervenuti su segnalazione dei vigili del fuoco che nello spegnere le fiamme all’interno dell’alloggio dismesso, hanno visto delle persone fuggire. Nel compiere un sopralluogo, i poliziotti hanno visto un uomo scappare e lo hanno raggiunto, entrando nei locali invasi dal fumo.

Lo straniero, ubriaco e con le mani annerite per aver appiccato le fiamme, è stato portato in commissariato, dove, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello, quattro petardi, un lucchetto, una chiave e altri oggetti che sono stati sequestrati dagli agenti ai quali l’arrestato ha dichiarato di trovarsi nell’edificio alla richiesta della sua fidanzata, la giovane tunisina salita alla ribalta della cronaca perché data per scomparsa lo scorso anno.

Stando a quanto ricostruito, nel pomeriggio il nordafricano si era reso responsabile di lesioni ai danni della ragazza, che non ha però sporto querela nei suoi confronti.

L’uomo è stato così dichiarato in arresto per il reato di incendio doloso.

Gli agenti intervenuti, invece, sono stati accompagnati al punto di primo intervento dell’ospedale di Bordighera per aver subito un’intossicazione da monossido di carbonio.

Al momento non è chiaro se l’incendio dell’ex convento sia collegato al rogo di quattro auto, distrutte dalle fiamme sul Cavu la scorsa notte: le vetture, così come l’immobile, sono state poste sotto sequestro per consentire le indagini del caso.