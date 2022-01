Ventimiglia, il 28 gennaio nuova serata degustazione al ristorante Baia Beniamin - Riviera24

Ventimiglia. Venerdì 28 gennaio torna l’appuntamento con le cene gourmet di Baia Beniamin, ristorante e locanda situato a Grimaldi Inferiore, a pochi passi dal confine francese, nei pressi di una delle spiagge più belle del territorio.

La serata a tema “Degustando” avrà inizio con un aperitivo di benvenuto a cui seguiranno ricciola, mandorle, verbena e menta e capesante gratinate, piselli e condimento mimosa. Si prosegue con il primo a base di garganelli gamberi e carciofi, guancia di vitello e purea di patate come secondo, conclusione con il nocciolato come dessert. In abbinamento alle portate, ideate dallo chef Luca Napoli e dal suo staff, saranno serviti sei calici di vini selezionati dalla cantina del ristorante.

Costo a persona 60 euro, prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni telefonare al numero fisso 0184 1958823 o al cellulare (+39) 328 4416360.