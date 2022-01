Ventimiglia. Lutto nella città di confine per la morte di Salvatore Russo, 68 anni. Ex carabiniere e gestore, per diversi anni, della tabaccheria di Ventimiglia Alta, Russo aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale.

La notizia della sua morte ha suscitato grande cordoglio, soprattutto nel centro storico. Molte le testimonianze di affetto, lasciate sui social, da parte delle tante persone che lo conoscevano.