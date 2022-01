Ventimiglia, è morto l’agente immobiliare Flavio Guerra

Ventimiglia. Lutto nella città di confine per la morte di Flavio Guerra, titolare dell’Agenzia immobiliare Ventimiglia in corso Genova, fondata nel 1980. Guerra, molto conosciuto e stimato nel Ponente Ligure, è morto in seguito alle complicanze legate al Covid-19 che aveva contratto nei giorni scorsi.

Iscritto al Ruolo Periti ed Esperti, ramo immobiliare, presso la Camera di Commercio di Imperia, Flavio Guerra era anche iscritto alla Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliare Professionali).

Sono stati proprio i colleghi della federazione ad annunciare la morte di Guerra: «Cari colleghi e amici – si legge sulla pagina Facebook della Fiaip di Imperia – Vi devo comunicare una tristissima notizia che purtroppo non si vorrebbe mai dare. Oggi è mancato il nostro collega e amico Flavio Guerra, titolare dell’Agenzia Ventimiglia. Ricordo il suo impegno nel lavoro, la professionalità, la correttezza. Una grande persona, un grande collega. Ci mancherà moltissimo. Condoglianze ed un abbraccio alla famiglia da tutti i colleghi della Fiaip».

La notizia della sua morte ha scosso Ventimiglia: sono decine i messaggi di cordoglio e le attestazioni di stima lasciati sui social da amici e conoscenti dell’agente immobiliare.