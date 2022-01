Ventimiglia, casetta dei tamponi si trasforma in giaciglio per la notte - Riviera24

Ventimiglia. Casetta dei tamponi di via Cavour occupata nella notte. E’ un’amara sorpresa quella trovata questa mattina dagli operatori della farmacia di zona che effettuano i test Covid nella casetta in legno allestita sul marciapiede dell’Aurelia, lato nord, a due passi dalle pensiline della fermata dell’autobus.

Stando alle testimonianze, un gruppo di stranieri avrebbe forzato l’ingresso della casetta (infrangendo la porta in vetro), per cercare riparo dal freddo della notte. All’apertura, stamattina, i dipendenti hanno trovato l’interno della struttura a soqquadro e dei cartoni usati come giacigli di fortuna.