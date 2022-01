Ventimiglia Calcio, la doppietta di Trotti stende il Varazze - Riviera24

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio batte il Varazze (2-1) grazie ad una doppietta di Trotti ma rischia anche di subire la rimonta dei savonesi. In ogni caso i granata incassano tre punti che portano il totale a 23 e al settimo posto di Eccellenza. In vista c’è un’insidiosa trasferta a Cairo e poi il recupero infrasettimanale con l’Arenzano.

La cronaca vede tutti i momenti più importanti nel primo tempo. Nei primi minuti il Ventimiglia sogna la goleada, quando Sparma sfiora per due volte il gol. E poco dopo arriva la prima rete di Trotti pescato sul filo del fuorigioco da Addiego: il numero 9 anticipa l’uscita di Faggiano e porta il risultato sull’1-0. Passano 5 minuti e i granata fanno il bis: Sparma spara su Faggiano che respinge, il tapin di Trotti è imparabile.

Segue una fase il cui il Ventimiglia va in affanno permettendo agli ospiti di farsi avanti. Al 20′ Filippone tira da limite, Scognamiglio si salva alzando la palla sopra la traversa. Al 27′ il Ventimiglia perde per infortunio il suo regista (Ventre) sostituito da Oliveri. Allo scadere i savonesi accorciano. Un rasoterra di Tracanna impegna Scognamiglio che intercetta la palla ma non riesce a trattenerla: 2-1.

Nel secondo tempo accade poco o nulla. Da segnalare però almeno due occasioni dello stesso Tracanna e di Perata che potrebbero permettere al Varazze di pareggiare. Il Ventimiglia non si disunisce e porta a casa (meritatamente) i tutta la posta.

Ventimiglia Calcio-Varazze 1912 Don Bosco 2-1 (11′ e 16′ Trotti) (45′ Tracanna)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Allegro, Ierace, Leggio, Musumarra, Addiego, Sparma, Ala, Trotti, Ventre, Rea. A disposizione: Oliveri, Bestagno, Morscio, Serpe, Calcopietro, Peirano. Allenatore: Luccisano.

Varazze Don Bosco: Faggiano, Cavallone, Rossi, Severi, Andreoni, Buffo, Filippone, Bottino, Tracanna, Brini , Damonte. A disposizione: Malinverni, Caruso, Perasso, Iardella, Perata. Allenatore: Mazzocchi.