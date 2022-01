Ventimiglia Calcio, i granata si illudono ma perdono ad Albenga

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio di Eccellenza comincia il nuovo anno col piede sbagliato sul difficile campo dell’Albenga. Finisce 3-1 per gli ingauni ma i granata hanno fatto la loro partita, sono andati in vantaggio e avrebbero potuto anche allungare grazie ad un paio di palle gol. Ma è andata così e ora c’è solo da guardare avanti ai tre appuntamenti ravvicinati che potrebbero modificare pesantemente la classifica: in arrivo prima la sfida al Morel col Varazze, poi la trasferta a Cairo e infine il recupero casalingo con l’Arenzano, il tutto entro il 9 febbraio.

L’incontro parte al meglio per il Ventimiglia. Al 19′ su angolo svetta Sparma al rientro dopo circa un mese e fa gol. Purtroppo sei minuti dopo l’Albenga pareggia: Carballo sfrutta al meglio un’azione insistita di Sancinito e batte Scognamiglio.

La prima parte di gara si chiude in pareggio, la ripresa fa registrare quasi subito una rete di El Khayari ma l’arbitro non ha dubbi: fuorigioco. Sino alla mezz’ora le due squadre si affrontano a viso aperto, ma al 30′ sono ancora gli ingauni ad andare in rete: una punizione sbilenca di Sancinito, nata come un cross, diventa un tiro imparabile per il numero 1 ventimigliese. Sette minuti dopo arriva la terza rete dell’Albenga che chiude l’incontro: ci pensa Thomas Graziani a realizzare il 3-1, su assist di Campelli.

Albenga-Ventimiglia Calcio: 3-1 (25′ Carballo, 76′ Sancinito, 82′ T. Graziani) (19′ Sparma)

Albenga: Vernice, Barisone, Sancinito, O. Coulibaly, Dagnino, Carballo, I. Coulibaly, Gargiulo, Campelli, G. Graziani, T. Graziani. A disposizione: Scalvini, Calcagno, Lupo, Di Bella, Anich, Gibilaro, Belvedere, Beluffi, Puddu. Allenatore: Fiani

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Allegro, Ierace, Leggio, Trotti, Addiego, Rea, Ala, Sparma, Ventre, El Khayari. A disposizione: Brizio, Bestagno, Oliveri, Serpe, Peirano, Morscio, Calcopietro. Allenatore: Luccisano.