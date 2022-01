Variante Omicron, nel Principato di Monaco riattivate le misure a sostegno del mondo del lavoro

Principato di Monaco. A partire da oggi, giovedì 20 gennaio, e fino alla fine del mese di febbraio, a Monaco saranno riattivate le misure a sostegno del mondo lavorativo ed economico. La decisione è stata presa a seguito dell’aumento dei casi di Covid-19 a causa della variante Omicron che sta inevitabilmente generando un rallentamento dell’economia monegasca.

Scopo del Governo: sostenere gli operatori, soprattutto del settore turistico, eventi, ristorazione e souvenir, in queste prime settimane del 2022.

Vediamo nel dettaglio: il dispositivo dello Chômage Total Temporaire Renforcé (CTTR) viene rinnovato alle stesse condizioni che erano in vigore fino al mese di dicembre 2021, ovvero una perdita del 30% del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019, per mirati settori.

EPCP: viene riattivata anche l’esenzione parziale dai contributi del datore di lavoro per chi ha un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro che avrebbe subito un calo di almeno il 20% a gennaio 2022 rispetto allo stesso periodo nel 2020. Viene mantenuto l’impegno a non licenziare un dipendente per un anno, salvo gravi irregolarità o impedimenti.

Infine, le imprese che nel 2021 hanno beneficiato dell’assistenza della Commission d’Accompagnement à la Relance Economique (CARE) saranno contattate via email dall’Unità Covid19. Per essere ritenute idonee, le aziende dovranno dimostrare un calo del 40% del fatturato a gennaio 2022 rispetto a gennaio 2020.