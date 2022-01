Vallecrosia, terminati i lavori di messa in sicurezza degli asfalti sulla via Romana

Vallecrosia. Il sindaco Armando Biasi annuncia la fine dei lavori di messa in sicurezza della via Romana, nel tratto sul confine con Bordighera. Gli interventi sono stati effettuati dalla ditta Fognini di Ventimiglia, per un importo di 40mila euro.

«Le opere fanno parte della nostra programmazione amministrativa per la messa in sicurezza delle strade cittadine» – commenta il sindaco Biasi, che prosegue: «Per riqualificare gli asfalti di un’intera città ci vorrebbero risorse al momento non disponibili, questa è una problematica comune a molti enti locali. Noi stiamo agendo zona per zona. Siamo intervenuti sulla passeggiata mare, in via San Rocco, ora riqualificando la via Romana. Sicuramente ci sono altre zone che necessitano di interventi. È nostra intenzione programmare ulteriori lavori, in base alle risorse comunali a disposizione. Ringrazio i miei colleghi assessori per la costante attenzione alle esigenze di Vallecrosia».