Vallecrosia, la Rsa Casa Rachele compie 25 anni - Riviera24

Vallecrosia. Il 16 gennaio per la Rsa Casa Rachele è stata una ricorrenza importante. Infatti, 25 anni fa, il 16 gennaio 1997, i primi 5 ospiti entravano in struttura.

Il direttore Mauro Vicenzi e la coordinatrice Roberta Pastorino, che lavorano nella RSA da prima dell’apertura, sono stati i testimoni della crescita di Casa Rachele.

Una crescita che non è stata solo strutturale – da 25 posti letto si è passati a 78 – ma si è rivelata soprattutto una crescita professionale che ha visto lo sviluppo e il perfezionamento di tutte le mansioni che quotidianamente operano nella struttura.

In questi 25 anni è stata donata l’assistenza e la cura a 807 ospiti costruendo con entusiasmo, giorno dopo giorno, un puzzle immaginario in cui ogni singolo pezzo è un pezzo di storia della RSA e dove tutti gli operatori si riconoscono. Purtroppo, a causa della pandemia e dei rigidi protocolli che ne derivano, che hanno permesso di preservare, in questi due anni, tutti gli ospiti dal contagio da Covid-19, non si è potuto celebrare adeguatamente la ricorrenza. Solo

gli ospiti e il personale in turno hanno potuto festeggiare in presenza la struttura con il tradizionale brindisi e il taglio della grande torta di compleanno preparata dalle cuoche di Casa Rachele.

All’interno della RSA si continua a lavorare per alimentare e mantenere un ritmo di vita il più possibile normale e sereno per tutti gli ospiti. Con questo spirito le tradizionali feste, anche se in forma ridotta e sicura, vengono mantenute e sono sempre motivo di gioia per gli intervenuti. Ma la grande festa è solo rimandata: non appena possibile verrà organizzata una giornata per testimoniare e condividere anche con i parenti, gli

amici degli ospiti e tutta la comunità i primi 25 anni di attività della RSA Casa Rachele.

Le foto della festa e i prossimi appuntamenti di Casa Rachele si possono trovare sulla pagina Facebook Casa Rachele Zitomirski e sul sito www.zitomirski.org.