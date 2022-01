Vallecrosia, il sindaco Biasi: «Abbiamo obiettivi ambiziosi per il 2022»

Vallecrosia. «Abbiamo obiettivi ambiziosi per il 2022, che perseguiremo con determinazione e passione, grazie al lavoro di squadra. Auguri di pace e serenità a tutti!». Con queste parole il sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, augura buon anno sui social.

Il primo cittadino fa anche un bilancio del 2021, anno appena concluso: «Un anno complesso, in cui abbiamo lavorato con impegno per migliorare Vallecrosia, nonostante le difficoltà del momento. Voglio ringraziare la maggioranza, un gruppo coeso di amici, che quotidianamente si impegna per il bene comune».