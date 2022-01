Vallecrosia, Biasi: «Aperto il bando per realizzazione e presa in gestione di un chiosco bar sul lungomare Marconi» - Riviera24

Vallecrosia. È aperto da oggi, 10 gennaio, fino al 24 febbraio il bando per l’aggiudicazione dei lavori e servizi inerenti alla realizzazione di uno spazio con chiosco bar presso l’area comunale sita sul Lungomare Marconi e relativa gestione funzionale ed economica.

Il sindaco Armando Biasi commenta: «Un nuovo servizio per cittadini e turisti, che rappresenta anche un’occasione per intraprendere una nuova attività imprenditoriale, frutto di un lavoro continuo da parte dell’amministrazione comunale. Un impegno arduo che abbiamo affrontato tramite procedure tecniche, urbanistiche ed amministrative. Ringrazio gli uffici comunali per l’impegno profuso. Un lavoro volto a creare un’identità della nostra città dopo anni di “torpore”. Con grande orgoglio presentiamo un altro elemento di crescita turistica della nostra città».

La documentazione è reperibile al seguente link: https://comunevallecrosia.traspare.com/announcements/132.

Anche eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente tramite la piattaforma telematica, consultando il link indicato.