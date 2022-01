Vallecrosia, al via i lavori di asfaltatura sulla Romana: scatta il senso unico di marcia - Riviera24

Vallecrosia. Da lunedì 17 gennaio, con eventuale spostamento data per problematiche Covid a martedì 18 gennaio, dalle 8 a fine lavori, si svolgerà opera di asfaltatura del tratto della via Romana compreso tra la via Poggio Ponente ed il confine di Bordighera.

La viabilità, con opportuna segnaletica di preavvisi, divieti e indicazione di itinerario, sarà regolamentata con senso unico di marcia “Bordighera” – “Ventimiglia”, già a partire dall’intersezione con via Don Bosco.

«Ci si scusa in anticipo per i disagi pregando di prestare attenzione alla suddetta segnaletica di cantiere» – fa sapere la polizia locale Vallecrosia.