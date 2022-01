Vaga ubriaco sulle piste da sci di Limone Piemonte, giovane sanremese fermato dalla polizia

Limone Piemonte. Lo scorso 2 gennaio intorno alle 17, un sanremese di 23 anni è stato fermato dalla polizia di Limone Piemonte che lo ha notato privo di sci mentre vagava in stato confusionale, camminando ed esprimendosi a fatica, nei pressi della seggiovia Cabanaira.

Gli agenti, temendo che il giovane fosse stato colto da malore, hanno deciso di avvicinarsi, constatando invece che il ventitreenne fosse ubriaco. Per porre fine alla situazione che avrebbe potuto essere pericolosa sia per lui che per chi gli era intorno, il ragazzo è stato accompagnato a valle, dove ha potuto ricongiungersi con gli amici che lo hanno accompagnato in ospedale.

Il giovane è stato multato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico; le sanzioni per questo reato vanno dai 51 ai 309 euro.